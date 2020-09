/VIDEO/ Celkem čtyři místa na zvony jsou v touškovském kostele Narození svatého Jana Křtitele, ale na místě jsou pouze dva.

Kostel v Touškově. | Foto: Martina Sihelská

Dvě místa jsou řadu let ošiřelá. To by se ale mohlo v dohledné době změnit. Spolek Nás Touškov se rozhodl druhý největší zvon doplnit a vyhlásil veřejnou sbírku. Doufají, že se jim podaří získat aspoň milión korun. "Třetí zvon chceme dát odlít právě, proto, že staré zvony se svým způsobem vytloukají a mají také určitou životnost a nový zvon by vydržel ještě třeba čtyři sta let a vlastně by ještě šetřil ty původní zvony. Jeden ten největší zvon Nejsvětějšího spasitele už má také vyměněné srdce, má jen takové provizorní, které ten zvon ničí zevnitř, proto s ním moc nezvoníme. Takže bychom současně za ty peníze chtěli pořídit nové srdce právě u tohoto největšího více jak tří a půltunového zvonu," vysvětluje Petr Komanec ze spolku Náš Touškov.