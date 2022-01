Přeštice se staly díky vánoční výzdobě velmi fotografovaným místem, jak říká i Štěpánka Mazancová. "Je to prostě nádhera, všichni se na to chodíme dívat! Každý si to fotografuje, a děláme si tam i rodinné snímky. Chtěla bych za všechny panu Jánskému poděkovat, víme, že je to moc práce i nákladů a moc si toho vážíme," uvedla Mazancová z Přeštic.