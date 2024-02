Ve čtvrtek 8.2. se uskutečnilo slavnostní předávání bronzových certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) ve Sněmovním sále Plzeňské radnice. Toto prestižní ocenění obdrželo osm studentů ze zapojených vzdělávacích institucí v kraji.

Z předávání certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. | Foto: Barbora Míková

DofE je vzdělávací program, který ve více než 130 zemích světa podporuje mladé lidi v dlouhodobém rozvoji. Usiluje o to, aby každý dostal šanci být připraven na výzvy moderního světa. Organizaci založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, v roce 1956 s cílem podporovat seberozvoj chlapců a dívek bez ohledu na jejich zázemí, fyzické schopnosti či dovednosti. Program je určen pro všechny ve věku od 14 do 24 let a je založen na neformálním vzdělávání, formou zážitkové pedagogiky.

V České republice je nyní zapojeno přes 230 institucí a více než 5000 žáků a studentů. Každý účastník si volí dovednost, pohybovou aktivitu a dobrovolnickou činnost podle svého zájmu a poté se každé aktivitě pravidelně věnuje po určitou dobu v rámci vybrané úrovně (bronzová, stříbrná a zlatá úroveň). Během programu zároveň absolvuje týmovou expedici.

V Plzeňském kraji je zapojeno celkem sedm institucí a věříme, že se do programu zapojí nejen další 'Dofáci' (účastníci programu), ale i vzdělávací instituce.

Příspěvek zaslala Barbora Míková. Děkujeme