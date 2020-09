Dráhové modelářství má v Plzni dlouholetou tradici. První autodráha zde stála již v 70. letech a z řady plzeňských modelářů se časem stali mistři světa nebo Evropy. V září začíná v plzeňském klubu SRC Plzeň další etapa, po více než deseti letech je v klubovně nová autodráha, kterou zde v uplynulých dnech stavěli specialisté z Lotyšska.

Nová autodráha v Plzni. | Foto: archiv SRC Plzeň

V jednom z největších českých automodelářských klubů se tak obrací situace k lepšímu po nešťastném květnu, kdy zde nemohlo být kvůli pandemii koronaviru realizováno původně plánované mistrovství světa na jehož pořadatelství plzeňský klub čekal od roku 2011. V návaznosti na novou autodráhu se v plzeňském klubu otevírá také zájmový kroužek pro děti, které mohou do klubu chodit již od 10 let. Dokonce se mohou účastnit kroužku s doprovodem rodičů, jedná se tak o jedinečný koncept, kde se rodiče mohou nadchnout a zapojit do činnosti svých dětí. Kroužek se koná ve středu od 17:00 hodin a startuje již 16. září 2020 zápisem! Na zápis se mohou přijít podívat všichni zájemci o dráhové závodění v Plzni a zjistit tak, co všechno slot racing obnáší.