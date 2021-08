Cílem šetření bylo ověřit nejen informace z písemných pramenů o dvou pohřebních komorách pod podlahou kostela, ale také získat cenné podklady, které by posloužily např. ke statice budovy. Tým odborníků se zemním radarem GPR dorazil v dopoledních hodinách a začal s přijímačem pomocí radiových signálů zjišťovat dutiny pod podlahou. Tento speciální radar dokáže zjistit dutiny v interiéru stavby v dosahu 3-4 metry.

Nalezli několik anomálií, které si na podlaze v kostele vyznačili. Poté geofyzici začali s přípravou podlahy pro navrtání a vpuštění sondy. Postupovali profesionálně a opatrně, vrt byl prováděn do spáru mezi kameny. Největší prostor se dle radaru jevil před hlavním oltářem. To ostatně potvrzují i historické prameny. Při zkušebním vrtu bylo však zjištěno, že se dutina pod podlahou nenachází a krypta byla v minulosti zasypána navážkou. Tento fakt byl vrty ověřen i na dalších místech v kostele. Nejhrubší navážka se nacházela za vstupem do kostela. Stejná skutečnost se opakovala i v malé srdeční hrobce u hlavního oltáře.

Ani tam nebyla nádoba se srdci nalezena a komora byla v minulosti zasypána. V jakém roce k zasypání došlo, nevíme, písemné prameny mlčí. Z Farního věstníku z 1. července 1942 se dozvídáme, že v roce 1822 hrobku otevřeli a našli tam zbytky kněžských oděvů a kosti. Hrobky musely být tudíž zaveženy po tomto roce. Také se nabízí spojitost s položením nové podlahy. I když jsme všichni čekali zajímavější výsledky, někdo možná i poklad, i tyto skutečnosti jsou velmi cenné a v průzkumu nás posunou dále, bez nich bychom doposud nevěděli, jak to v podzemí vlastně vypadá…Více informací najdete v mé knize Zajímavosti farnosti Dolní Lukavice, která vyjde letos v závěru roku, poté co se kostelní báň navrátí na věž kostela.

Eva Horová