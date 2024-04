V pátek 29. března 2024 bude v Dobřanské galerii zahájena výstava ilustrací s názvem „Hvězdná záře“ talentované autorky Natali Santini.

V Dobřanské galerii bude vystavovat mladá ilustrátorka Natali Santini. | Foto: Martin Knopp

Můžete se těšit na soubor uměleckých děl od plakátů, obálek pro časopisy, dětskou ilustraci až po osobní tvorbu, ve které vždy Natali usiluje, aby vyzařovala pozitivní energii.

Její výtvarný styl klade důraz na barevnou harmonii a promyšlený vizuální kontrast. Každý barevný odstín je vždy pečlivě vybírán tak, aby vyvolával konkrétní emoce a umocňoval celkový dojem kompozic, které zvou diváka do imaginativního světa.

Ve svých podmanivých dílech Natali kombinuje realismus s grafickými prvky. Takový tvůrčí postup dodává jednotlivým motivům lehkost a zároveň potřebnou hloubku.

Tento výstavní cyklus umělkyně premiérově představila již v loňském listopadu v galerijních prostorách Městské knihovny v Berouně a začátkem letošního roku v sále Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem, kde se těšil mimořádnému zájmu dvou regionálních televizí.

Dvacetiletá ilustrátorka Natali Santini je současně malířkou, básnířkou a nadanou sopranistkou, která vystupovala například v prostorách Pražského hradu, ve Vyšehradské kapitule a na barokním zámku v Liblicích. Narodila se ve Švédsku a dlouhodobě pobývá v Praze, kde má také svůj umělecký ateliér.

Pořadatelem je Městské kulturní středisko v Dobřanech. Výstava potrvá až do 26. dubna 2024.

Expozice bude přístupná vždy v pracovní dny, a to dopoledne od 8.30 do 12.15 a odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin.

Všechny Vás srdečně zveme.

Příspěvek zaslal Martin Knopp. Děkujeme