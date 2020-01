Značný zájem veřejnosti provázelo 2. ledna 2020 autorské čtení Romany Schuldové, konané v čítárně Ústřední knihovny pro dospělé Knihovny města Plzně, které zahájila vedoucí Mgr. Pavlína Šťastná.

Autorské čtení Romany Schuldové. | Foto: Eva Hubatová

V rámci literárního klubu nazvaného „Copa čtete, Plzeňácí?“ autorka přednesla verše z básnické sbírky „Chtěla jsem být lunou“ a současně ji také pokřtila. Po autogramiádě již třinácté knihy poezie Romany Schuldové následovalo zahájení výstavy „Víra a naděje“, kterou u příležitosti autorčina nadcházejícího životního jubilea uspořádala Knihovna města Plzně ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů. Slavnostní atmosféru svým hudebním vystoupením umocnil dirigent, sbormistr, varhaník, cembalista, muzikolog a organizátor mnoha významných hudebních událostí Vít Aschenbrenner. Umělkyně neskrývala dojetí z účasti rodiny i mnoha vzácných hostů, včetně ředitelky Mgr. Ivy Zahořové s částí pedagogického sboru ze Základní umělecké školy ve Staňkově, kde Romana Schuldová již 35 let pedagogicky působí. Prezentace ukázek autorčiny básnické tvorby doplněnou ilustracemi, zachycující naši pětiletou spolupráci, potrvá do 31. března 2020. K vidění je v provozní době Knihovny města Plzně, ul. Bedřicha Smetany 13 (pondělí až pátek 9h-18h, sobota 9h-12h). Text a Foto Eva Hubatová Romana Schuldová, nar. 8. února 1965, klavírní pedagožka, hudební skladatelka a básnířka. Vydané básnické sbírky: Poznat své jméno (1994), Do jiných krajů (1995), K svátku borovic (2000), Poutníkům bez hnutí (2003), Pramenům a řekám (2014), Abys nezesmutněl (2015, ilustrace Eva Hubatová), Plamenům a řekám (2016, ilustrace Eva Hubatová), Kdybych uhořela (2017, ilustrace Eva Hubatová), Poslové mého zítřka (2018, ilustrace Eva Hubatová), Už svitne naděje (2018, ilustrace Eva Hubatová), Básně pro maminku (2019, design a grafika Eva Hubatová), Jak dokáže bolet něha (2019, design a grafika Eva Hubatová) a Chtěla jsem být lunou (2019, ilustrace Eva Hubatová). Ceny za poezii: Soutěž „Literární Františkovy Lázně“ - Cena Barev (1992), Cena Zčervenalé touhy (1993). Básnická sbírka „Plamenům a řekám“ (2016, ilustrace Eva Hubatová) - Vydavatelstvím Host byla nominována na nejlepší básnickou sbírku roku (2016). Skladatelská tvorba: cyklus písní pro dětský sbor Bajky nebajky (2003), cyklus klavírních skladeb pro děti Malý deštík (2010), Sonáta pro violoncello a klavír (2012), Variace pro flétnu a klavír (2012), Smyčcový kvartet (2012), Dechový kvintet (2012), Koncert pro klavír a orchestr (2013), melodram na vlastní texty K svátku borovic (2013), Symfonie pro velký orchestr Vzkříšení člověka (2014), klavírní skladba pro děti Veselá zvířátka (2014), oratorium pro smíšený pěvecký sbor a malý orchestr A tys mně uslyšel (2014), cyklus skladeb pro klavír Klavírní tance (2015), varhanní skladby na obrazy Evy Hubatové Světelná hra, Zázrak zrození, Bez hranic a Kolaps (2015), Sonáta pro housle a klavír (2015), symfonická báseň Job (2016), klavírní trio Pro Anežku (2016), cyklus melodramů na vlastní texty Na tvém vrcholu (2016), Variace na lidové písně pro klavír (2017), cyklus klavírních skladeb pro děti Lesní sen (2018) a Sen o valčíku (2018), třívětý Komorní kousek pro 3 flétny a klavír pro děti (2018) a třívětý Komorní kousek pro 2 trubky a klavír pro děti (2018), klavírní skladba pro děti Nejhloupější písničky (2018), Duchovní písně pro soprán a varhany na biblické texty (2019) a skladba pro housle a klavír Matce (2019).