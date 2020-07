V sobotu se prvního kola ujala Horní Kamenice, kde je velmi hezká dráha. Líbila se i našim klukům, kteří po menším zaváhání na levém proudu dávají čas 17,59 s. (Matty nejrychlejší proudař - 16,96 s.) a tím berou pěkné druhé místo. Béčko po hezkém rozběhu dává čas 18,69 s. (PP 18,02 s.) a řadí se do první desítky na osmé místo. Pusinkám se dráha líbila ještě o něco více a s časem 17,77 s. (PP 17,31 s.) ovládají ženskou kategorii. Po úspěšné sobotě přejíždíme do Štítar, kde už jsou připraveni na večerní párty a hlavně nedělní 2. kolo. Cestou se stavíme na pořádný gábl v Holýšově v americké restauraci BAR66.

Ráno se probouzíme do slunečného počasí a natěšeni na o trochu těžší dráhu. Kluci si skoro opakují sobotní útok, čas se zastaví na hodnotě 17,79 s. (PP 17,15 s.) a to pro tentokrát stačí na bronz. Kluci z béčka to mají o trochu těžší, jelikož po zranění Yaga na béčkách po večerním fotbálku, musí pozměnit sestavu. Podaří se jim to dát dohromady, ale Fíla nedává spoje na základně a tímto zdržením stříknou až čas 20,28 s. (LP 19,95 s.) a 13. místo . Děvčátkům se také nedaří a po koši "napodruhé" sestřelují čas 20,23 s., což ale překvapivě stačí na dobré páté místo.

Body jsme nějaké nasbírali a celkově se zatím kluci i holky řadí na druhé místo. Takže spokojenost, když vezmeme v potaz za jakých podmínek trénujeme netrénujeme. Naše hřiště se stále snažíme uvést k dokonalosti, holky tak mají trochu překážkovou dráhu a kluci jezdí trénovat do okolí. Tímto posíláme velké díky do Žákavé, Nevřeni, Robčic a Štěnovického Borku za půjčení dráhy k tréninkům.

SDH Únětice