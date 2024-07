Ziskem druhého místa v oblasti si právo účasti na Poháru ČR vybojovali dorostenci. A byli také nejúspěšnějším celkem. Ve Stupně nedali ani jedinému soupeři sebemenší šanci. Postupně porazili NH Řevnice 14:9, v dalším pátečním zápase pak Jihlavu 16:11 a v posledním Kokory 17:13. V sobotu nenechali nikoho na pochybách, že myslí hodně vysoko, a porazili výrazně KNH Chomutov 21:13, v odpoledním utkání Tymákov (hrál právem pořadatele) 16 :11. V neděli pak zlato potvrdili vítězstvím nad Dobruškou 10:4. Konečné pořadí - 1. TJ Přeštice, 2. NH Řevnice, 3. Sokol Dobruška, 4. SK Autonot Jihlava, 5. KNH Chomutov, 6. Sokol Tymákov, 7. Sokol Kokory.

„Hodně sil bralo vysilující horko, zvláště v pátek. Pohár jsme zahájili utkáním se soupeřem z Řevnic, s těmi se na vrcholných akcích potkáváme často. A porazili jsme je i tentokrát. Jihlava s námi dokázala držet krok jen do poločasu, ‚plichtili‘ jsme 7:7, ale nakonec jsme vyhráli o pět branek. Poslední zápas dne nás čekal se soupeřem z Kokor, pro nás neznámý tým, tak jsme nevěděli co přesně můžeme čekat. Chvílemi vyhrocené utkání jsme zvládli a pátek končili s bilancí tří vítězných zápasů. V sobotu nás čekali soupeři z Chomutova a Tymákova. S týmem z Chomutova jsme se vítězně již utkali na zimních pohárových akcích a nyní tomu nebylo jinak. S Tymákovem se střetáváme pravidelně v oblasti (v sezóně 1x prohra, 1x remíza) a vždy jsou to velmi napínavá utkání, boj o každou branku. Tentokrát ale zápas vyzněl vítězně pro nás. To znamenalo, že po sobotě jsme byli jediný tým bez porážky. Posledním soupeřem v neděli byli kluci z Dobrušky, ti doposud prohráli pouze jedno utkání. Ale i tuto překážku jsme zvládli a mohli se radovat z 1. místa,“ popisoval stručně jednotlivá utkání trenér Luboš Brada. „Tím, že jsme si ve většině zápasů dokázali vytvořit dostatečný náskok, mohli se do hry zapojit všichni hráči ze střídačky,“ dodal.

A hned jej doplnila vedoucí družstva Mirka Kalčíková: „A kdo nebyl na hřišti, ten neúnavně povzbuzoval spoluhráče na hřišti. A nesmíme zapomenout ani na náš fans tým, který nám dokáže vytvořit neuvěřitelnou atmosféru, tu nám mohou ostatní družstva jen závidět.“

Kvalitní hru kolektivu ještě podtrhla ocenění jednotlivců. Jako nejlepší brankář byl vyhlášen Petr Štádler, stejné ocenění mezi útočníky získal Jan Treml, mezi obránci se třetí umístil Václav Hrdonka.

Starším žákům chyběla jedna branka

Na druhém místě se ziskem stříbrných medailí se v Poháru ČR umístili starší žáci. Celý turnaj začal pro ně trochu nešťastně, remízou se Starou Hutí 17:17. Pak již vítězili, porazili bez problémů Most 19:10, do poslední minuty bojovali se Svinovem (15:14), největším rozdílem zvítězili nad Ostopovicemi 21:10, dále porazili Všenice 19:16. O stříbrné medaili rozhodla pouhá remíza s Nýřany (14:14). Konečné pořadí: 1. Nýřany, 2. Přeštice, 3. Svinov, 4. Stará Huť, 5. Všenice, 6. Ostopovice, 7. NH Most.

Po zisku stříbra snadno popisoval turnaj trenér Matěj Košař: „Na Pohár, který se hrál ve Všenicích, jsme se kvalifikovali po velmi povedené sezoně. Turnaj jsme otevřeli remízou se Starou Hutí, ale s dalšími soupeři jsme si poradili. S některými lépe, s některými hůře. Věděli jsme, že v neděli nám první místo zajistí jen vítězství. Tento zápas, ačkoliv se hrál v osm ráno, měl výbornou atmosféru a svůj fanklub měla obě družstva. Zápas byl velmi vyrovnaný, nikdo neutekl na rozdíl více než dvou branek. Bohužel jsme v poslední minutě dostali vyrovnávací branku na 14:14 a skóre jsme už nebyli schopni změnit ani trestem po čase, který byl ale téměř z nulového úhlu. Remíza pro nás byla vlastně prohra, ale hodili jsme vše za hlavu a během chvíle už jsme se také radovali. Poděkovat musím nejen klukům, kteří celou sezonu na sobě pracovali a jejichž výkony je dovedly k tomuto úspěchu. Na každém z nich bylo vidět, že na hřišti nechává všechno a pokud zrovna nebyl na hřišti, tak podporoval své spoluhráče. Poděkovat musím také rodičům, jednak nám dělali kyvadlovou dopravu na trase Stupno - Všenice, ale především byli výborným a hlasitým fanklubem a je radost s nimi spolupracovat. Nesmím také zapomenout na spolutrenéry, Honzu Hranáče a Kubu Bradu, kteří, ačkoliv trénují první rok, zvládli svou roli s přehledem.“

Mimo stříbrné medaile přivezli do Přeštic i individuální ocenění. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Václav Květoň, nejlepším obráncem Pavel Fritsch a Ondřej Zita byl ostatními trenéry vyhodnocen jako třetí nejlepší útočník.

Mladší žáci překvapili stříbrem

Pohár ČR v kategorii mladších žáků organizoval přeštický oddíl národní házené. Domácí se tak zúčastnili právem pořadatele a hodně překvapili všechny ostatní. Postupně porazili Spoje Praha 17:10, v sobotu pak účastníka za Plzeňskou oblast celek Plzně-Újezda 15:7, aby odpoledne prohráli s nejlepším celkem Sokolem Studénkou 13:17. V neděli medailové umístění potvrdili vítězstvím nad Sokolem Rožmitál 14:7. Konečné pořadí: 1. Studénka, 2. Přeštice, 3. Plzeň-Újezd, 4. Spartak Rožmitál, 5. Spoje Praha.

Se stříbrnou medailí se celý turnaj dobře hodnotil Standovi Zadražilovi: „Mladší žáci v Oblastním přeboru obsadili až 5. místo a díky domácímu pořadatelství druhé vrcholné akce mládeže v národní házené měli právo se turnaje zúčastnit. Družstvo bylo složeno ze šesti hráčů a hráček, kteří přechází do vyšší kategorie starších žáků a žaček. Zbytek družstva tvořili hráči věkem ještě v přípravce. Takže tíha zodpovědnosti byla na těch starších. Hodně nám pomohla dvě děvčata z mladších žaček, útočnice Roza Bartoňová a Tereza Jindřichová. Holky dobře doplnily dva naše útočníky, hostující v našem oddíle ze sousedních Příchovic. Obrana se opírala o zkušenost dalšího hostujícího hráče z Příchovic Jakuba Třísku. Toho skvěle doplňovali Jan Linhart (nejlepší obránce Poháru ČR) a Adam Císař. Překvapením pro soupeře byl náš brankář Petr Smetana, kterého jsme těsně před turnajem ‚předělali‘ z útočníka. To se ukázalo jako dobrý tah. Proto z toho na konci akce bylo skvělé a hodně překvapivé druhé místo!“

Mimo stříbrné medaile zůstala doma i individuální ocenění. Nejlepším obráncem byl vyhlášen Jan Linhart, jako druhý Jakub Tříska, druhým nejlepším útočníkem určili trenéři útočníka Jaroslava Pytla a třetí mezi brankáři byl Petr Smetana.