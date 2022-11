Od 29. listopadu až do 23. prosince můžete obdivovat vánoční expozici v obytném stavení selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci. V rámci komentované prohlídky se dozvíte, kdo během Adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje.

Budete si také moct prohlédnout tradiční štědrovečerní tabuli a zjistit, co to byl vrkoč a třeba něco zjistit i o své budoucnosti. Komentované prohlídky se konají od úterý do pátku vždy v 11 a ve 13 hodin. Pro skupiny je možné rezervovat i jiný čas. Vstupné je ve stejné výši jako na běžnou prohlídku obytného stavení.