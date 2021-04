Ti mě vzali mezi sebe, když mi bylo sedmnáct. Sraz jsme měli už brzy ráno před hospodou a já jsem se těšil hlavně na to, až půjdeme k sousedům a budu moct vyšlehat jejich Marušku, tu potvoru, která se na mě vždycky culila.

S Maruškou jsme se znali odmalička. Stejně jako já, jezdila i ona o prázdninách k babičce a dědovi na Domažlicko. A nebudu zastírat, že se mi už dlouho líbila, takže jsem se na návštěvu sousedů opravdu těšil.

Ves jsme postupně obcházeli, pyšně s pomlázkami v rukou, zpívali jsme a taky popíjeli. "Tak přece nebudeš trhat partu, co?" vyhrkli na mě chlapi, když nám na dolním statku nalévali domácí pálenku. "Na zahřátí. Na." Teplo opravdu nebylo a kořalka mě zahřála. A takhle to bylo všude.

Užuž jsme se blížili k Maruščiným prarodičům a já jsem se chlapům svěřil, že jsem do ní blázen. Poradili mi, ať ji požádám o ruku, což mi v té chvíli přišlo jako úplně senzační nápad. A tak se stalo. Mně bylo sedmnáct, jí o půl roku míň, oba jsme tehdy studovali.

Dodnes se tomu směji. Protože ti chlapi mě tehdy na Velikonoce navezli do pěkné šlamastiky. A jak myslíte, že to dopadlo? Nebylo to sice hned, ale za nějaký čas jsme se opravdu vzali a letos to bude už čtyřicet let. Nikdy ale nezapomenu na tu chvíli, jak jsem tam stál přiopilý s ohnutou pomlázkou a k pobavení ostatních připojil i žádost o ruku.

Jan Havlík

autor má kořeny na Domažlicku a příležitostně publikuje