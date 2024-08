Vyjde-li vám doba, kdy nesvítí Měsíc, slunce klesne hluboko pod obzor a nebe bude bez mráčku, můžete vidět něco málo přes čtyři tisíce hvězd. Zdá se to být na první pohled málo? Ve skutečnosti jich pouhým okem můžeme vidět něco nad 9 tisíc, ovšem polovina je vždy pod obzorem. I tak ale jsou nutné velice dobré pozorovací podmínky. Ty nejlepší v Plzeňském kraji jsou právě v Manětínské oblasti tmavé oblohy (zkráceně MOTO, anglicky: Manětín Dark Sky Park), kde je malá míra světelného znečištění.

Co je na nebi vidět kolem poloviny srpna? Oblohu přesvěcuje Měsíc, který bude v pondělí 19. srpna v úplňku. Do oblasti je tedy dobré vydat se spíše koncem srpna. I tak přímo nad hlavou uvidíte jasnou hvězdu Vegu, která je součástí souhvězdí Liry, Mléčnou dráhu, tedy naší Galaxii, zdobí souhvězdí Labutě. A kdo by nepoznal Velký a Malý vůz, tedy Velkou a Malou medvědici? Tato souhvězdí u nás nikdy nezapadají pod obzor a říkáme jim obtočnová. A protože léto už pomalu spěje ke konci, později večer na východě se už ukáží souhvězdí podzimní jako je Pegas nebo Andromeda. Právě souhvězdí Andromedy je velice zajímavé tím, že je zde objekt označovaný jako M31, Galaxie v Andromedě. Jde o galaxii podobnou té naší, ovšem vzdálená je od nás tak daleko, že světlo od ní k nám letí 2,5 milionu let. Tento noční objekt je nejvzdálenějším viditelným pouhým okem.

K nalezení objektů může pomoci například web www.astro.cz, který je centrálním webem České astronomické společnosti.