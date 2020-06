„Ale jedno má Šumava do sebe- působí jako melancholická píseň, která mocně se našeho srdce dotýká“. Karel Klostermann

Kniha. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lucie Mašínová

Člověk už je takový. Vybere si místo a chtěně na něm lpí, vrací se k němu, hledá stále nové a nové zajímavosti. A to je dobře. Vždyť to je ono zázemí ticha v běhu a shonu našich denních trampot i radostí. Mám takové místo a myslím si, že každý by ho měl mít. Šumava. Jeden z nejhezčích koutů naší země.