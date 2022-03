Pokud si rádi rozšiřujete obzory a chcete své blízké o Velikonocích překvapit netradiční dobrotou, pak je sušenkový sendvič tím pravým tipem. Sušenky můžete vykrajovat do libovolných tvarů a krásně naaranžované se budou na velikonočním stole opravdu vyjímat.

Ingradience: 180 g hladké mouky, 32 g mandlové mouky, 3 g kypřicího prášku, 1 g soli, 65 g moučkového cukru, 100 g studeného másla, 30 g žloutků, 400 g karamelizovaného kondenzovaného sladkéhomléka

Všechny suché ingredience smíchejte a prosejte. Přidejte na kostičky nakrájené studené máslo a rukama nebo pomocí mixéru vytvořte drobenku. Přidejte žloutky, rychle těsto zamíchejte a dejte zchladit do lednice minimálně na hodinu. Vychladlé těsto následně vyválejte na tloušťku asi 2 mm mezi dvěma listy pečicího papíru. Odstraňte vrchní papír, vykrojte 20 koleček o průměru 7 cm a uložte alespoň na dvě hodiny do chladu. Poté položte kolečka na plech s pečicím papírem a v troubě předehřáté na 160 °C pečte zhruba 18 minut. Nechte vychladnout na plechu.Kondenzovaným mlékem naplňte cukrářský sáček s hladkou špičkou o průměru 5 mm a nastříkejte na upečená kolečka do tvaru spirály po celém jejím povrchu. Přiklopte volným kolečkem a nechte pár hodin v pokojové teplotě rozležet. Použijte přibližně 40 g směsi na jednu sušenku.

Větrník

Jeden z nejoblíbenějších dezertů v Česku, na který narazíte téměř v každé kavárně – ano, řeč je ovětrnících. Pokud jste příznivci pečení a s radostí zkoušíte i náročnější recepty, pusťte se do přípravy.

Odpalované těsto: 125 g plnotučného mléka, 125 g vody, 110 g másla, 150 g hladké mouky, 300 g vajec

Krém: 1/2ks vanilkového lusku, 436 g plnotučného mléka, 120 g žloutků, 87 g cukru krupice, 35 g kukuřičného škrobu, 30 g másla

Poleva: cukrový fondán, voda

Mléko, vodu a máslo nakrájené na menší kousky dejte do hrnce a přiveďte k varu. Během varu vsypte celé množství mouky a za stálého míchání vařte na mírném ohni. Jakmile se na dně hrnce vytvoří světlý povlak, přendejte směs do mixéru a zlehka zamíchejte. Zchlaďte těsto na 45 °C a za stálého míchání přidávejte postupně vejce. Až budou všechna vejce vmíchaná do těsta, naplňte jím cukrářský sáček a na plech s pečicím papírem nastříkejte kolečka o průměru 6 cm. Plech vložte do trouby předehřáté na175 °C a pečte asi 35 minut. Dejte vychladit a mezitím připravte krém. Vanilkový lusk podélně rozřízněte nožem, vyškrábněte semínka, s celým luskem je dejte do hrnce smlékem a zahřejte. Nechte pár minut vylouhovat, poté vanilkový lusk odstraňte. V míse smíchejte žloutky, cukr a škrob. Na směs nalijte vanilkové mléko a promíchejte. Vraťte zpátky do hrnce a zahřejtena teplotu 85 °C. Sundejte z plamene a vmíchejte máslo. Přikryjte potravinářskou fólií a nechte v ledniciúplně vychladnout. Poté krém naplňte do cukrářského sáčku. Cukrový fondán zahřejte na teplotu maximálně 45 °C. Kdyby byl příliš hustý, zřeďte ho vodou. Větrníky vodorovně rozřízněte napůl a vršek namočte do fondánu. Na spodní část nastříkejte žloutkový krém a přiklopte vrchní půlkou.