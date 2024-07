Letos v létě chystá Šumava Litera o víkendu 2.–3. srpna akci ve Čkyních, kde se můžete dozvědět něco o židovské kultuře v rámci Festivalu Šalom.

A pokud nemáte příležitost navštívit festival, třeba si najdete čas na některou z přednášek. V Městské knihovně Vimperk si můžete ve středu 17. července od 17 hodin přijít poslechnout první přednášku na téma: Co bývalo ve Vimperku a na co jsme pořád hrdí. Pavel Fencl bude vyprávět o našem lékárníkovi doktoru Budínském za šumivého doprovodu šumavského bylinného. Druhá přednáška se koná ve středu 31. července od 17 hodin. Na fungování sociálního ústavu v Hrabicích bude vzpomínat jeho dlouholetý ředitel Jiří Toušl. V pátek 26. července od 17 hodin přijďte na promítání filmu Sklo v proměnách času do Muzea na Kvildě. Po projekci v češtině tu bude besedovat s diváky sám autor Heinrich Vierlinger. Všechny akce jsou pro návštěvníky zdarma.

Šumava Litera, za podpory agentury Euregio, se snaží propojit milovníky šumavských témat, autory, vydavatele a čtenáře. I vy se můžete aktivně zapojit a nominovat některou z knih vydaných o Šumavě, která ještě unikla našemu týmu. Tři knihy v užší nominaci každé kategorie budou oznámeny už 15. 9.

Za spolek Šumava Litera zaslali příspěvek Zuzana Rampichová a Martin Sichinger. Děkujeme