Ve středu 17. dubna v 18 hodin budou mít návštěvníci plzeňského Studia 22 příležitost setkat se s přední českou zpěvačkou, herečkou a spisovatelkou Bárou Basikovou. | Foto: Lenka Hatašová

V pořadu Exkluzivní setkání s Bárou si s ní o životě, o vzletech a pádech, kariéře i vztazích bude ve studiu, které sídlí je ve 2. patře budovy v Prokopově ulici 21, povídat moderátorka, šamanka a produkční Divadla bratří Formanů Pavla Kormošová. V průběhu večera zazní v podání Báry Basikové i několik písní. Vstupenky jsou k dostání na recepci studia Design Block ve Smetanových sadech 11.

Bára Basiková je na hudební scéně více než čtyřicet let, a za tu dobu natočila mnoho alb různých stylů a žánrů, odehrála desítky rolí v mnoha muzikálech a odzpívala tisíce koncertů. Její repertoár je velmi všestranný a bohatý. Díky jejímu klasickému pěveckému vzdělání a díky zkušenostem s mnoha skupinami a orchestry, zpívá operní árie i rockové balady.

„Jsem velmi ráda, že právě Bára Basiková přijala pozvání do našeho studia. Je to nejen vynikající zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, ale také pozoruhodná a inspirativní žena,“ uvedla Dita Bezděková, majitelka Studia 22. Diváci budou mít v průběhu večera příležitost, zeptat se Báry Basikové na to, co je zajímá. Na závěr nebude chybět autogramiáda.

Studio 22 se otevřelo před Vánoci 2023. V současné době tu probíhají autorská čtení, výstavy, soukromé taneční kurzy, oslavy, fotografování a také setkání na téma módy a životního stylu, jako třeba Příjemné povídání při čaji herečky a moderátorky Taťány Krchovové. V budoucnu se návštěvníci mohou těšit mimo jiné na talkshow Pavla Horvátha nebo na setkání s hrabětem Františkem Kinským. Program a aktuální informace o akcích najdou zájemci na www.studiodvacetdva.cz a sociálních sítích.