Velikonoce v „jiné době“

Zanedlouho je tady Velký pátek,

pro všechny koledníky svátek.

Maminka barví první vajíčka,

na stole máme již čokoládového zajíčka.

Z trouby upečený beránek krásně voní,

v tom momentě na nás někdo zvoní.

Koledníci to však nebudou,

ty si letošní Velikonoce doma pobudou.

Ve světě se totiž vyskytla nebezpečná nemoc,

my ji budeme muset společně přemoct.

Každý z nás by teď měl nosit roušky,

aby v létě nemusel dělat opravné zkoušky.

Nám to však náladu nezkazí,

hlavně ať se nás co nejméně nakazí.

Každý doma teď něco peče,

vždyť ono nám nic neuteče.

Přeji Vám paní učitelko hodně zdraví,

ať Vás ten vir nezastaví.

Lucie Klementová, Septima