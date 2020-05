V rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, v kategorii „Nejlepší webová stránka města“ získalo město Starý Plzenec opětovně 1. místo a v kategorii „Smart city a nejlepší elektronické služby“ 3. místo se službou Participativní rozpočet.

Zlatý erb získali ve Starém Plzenci. | Foto: archiv MÚ Starý Plzenec

Zároveň jako vítěz jedné z kategorií postupuje do celostátního kola soutěže. Je to nepřetržitě již pátým rokem, kdy město Starý Plzenec bylo oceněno v obou kategoriích. Ocenění bylo spojeno s finančním darem ve výši 40.000 Kč, který bude použit na další rozvoj IT služeb. S ohledem na aktuální pandemickou situaci neproběhlo slavnostní předání cen v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje. Město Starý Plzenec se dlouhodobě snaží zaváděním moderních nástrojů zkvalitnit komunikaci s občany a tím vyslyšet jejich názory a připomínky.