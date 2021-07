V pětidenním programu se dozvíte vše potřebné a vyzkoušíte si: příjemný a snadný pohyb ve vodě, kterému říkáme plavání, jaké to je v jiném světě pod vodní hladinou, nejrychlejší způsobu pohybu ve vodě, které se jmenuje sportovní potápění neboli ploutvové plavání, techniky a způsob pomoci druhým ve vodě, kterému se říká vodní záchranářství.

Zajištěné je stravování a pitný režim na každý den od 9 do 17 hodin, k dispozici vám budou zkušení odborníci - trenéři plavání, plavčíci a instruktoři potápění. Věřte, že to bude stát za to.

A tím to nekončí! Když budete chtít, můžete si některou nebo některé činnosti dál a pravidelně užívat od září 2021 dál. S pozdravem sportu zdar a plavání zvlášť.

Luboš Ibrmajer, prezident spolku SK Radbuza Plzeň, rozhodčí a trenér plavání II. třídy, plavčík a potápěč