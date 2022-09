Nejmenší děti přišel pozdravit Kašpárek, který je pobavil svými hádankami. Děti zavolali na koníka Ferdu a jejich oči se najednou rozzářily. A pak už se všichni těšili na vystoupení našich sokolských dětí. Připravují se na slet, tak předvedli malou ukázku. Cvičili krásně a měli jako poslední hezké počasí. Při posledním cviku a závěrečné hudbě se rozpršelo.

Déšť naštěstí nikoho neodradil a diváci si mohli v suchu pod stany pochutnat na občerstvení. Každý účastník oslav dostal na památku propisku se sokolským znakem. Během oslav hrála k poslechu kapela Štreka, tu už bohužel déšť neminul. Ale pozor, skalní posluchače to vůbec neodradilo a zůstali až do poslední kapky vody…lépe řečeno, do konce koncertu.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách oslav a všem účinkujícím a také městu Sušici za spolupráci a finanční podporu.

Za příspěvek mockrát děkujeme Pavlu Mourečkovi.