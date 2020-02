V pátek 24. ledna a v sobotu 25. ledna 2020 se konalo v příjemném prostředí sálu Sokolovny Bolevec republikové finále již 22. ročníku kytarové soutěže Zlatá struna. Přihlásilo se do něho celkem 36 mladých kytaristů a kytaristek z 8 krajů České republiky (Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského).

Zlatá struna 2020 | Foto: Archiv soutěže

V pátek 24.1. soutěžili mladí kytaristé s kytaristky I.kategorie do 14 let a jako host vystoupilo Duo KŘÍŽÁCI. V sobotu 25.1 soutěžili mladí muzikanti II.kategorie, 15-18 let a i jako host zahrál Tomáš KOZÁK. Atmosféra byla vynikající, viděli a slyšeli jsme řadu nových mladých talentů, nejmladší soutěžící bylo 7let Škoda, že polovina ze soutěžících II.kategorie letos v soutěži, vzledem k věku, končí.