Škola v roce 1931. | Foto: archiv obce Kaznějov

Děti z Kaznějova navštěvovaly až do roku 1875 farskou školu v Oboře. Rozvoj průmyslu a přírůstek obyvatelstva v Kaznějově si vyžádaly zřízení vlastní školy, která byla nejprve v bývalém hostinci pana Henžlíka čp. 41, kde se začalo vyučovat 1. září 1875. V roce 1884 bylo ve 3 třídách 190 dětí. Problém s nedostatkem tříd byl dočasně vyřešen pronájmem dalších dvou místností v domku čp. 88. Na jaře roku 1930 byla zahájena stavba obecné školy a žáci zde zasedli poprvé do školních lavic v září roku následujícího. V lednu 1939 byla do Kaznějova přeložena měšťanská škola ze Žihle, počet žáků se výrazně zvýšil a byla přistavěna další část školní budovy. Ke konci války byla škola vystěhována a obsazena německými uprchlíky, po osvobození sovětskými vojáky. V té době se učilo v hostinci U Boháčků, U Rottů, U Beránků a v domě čp. 105. Výuka se do školní budovy vrátila v květnu 1946. V sedmdesátých letech byly vzhledem ke zvýšení počtu obyvatel prostory pro výuku opět nedostačující. Bylo zavedeno vyučování na směny a část výuky probíhala v mateřské škole u továrny. V roce 1974 byla započata výstavba nové školy, která byla otevřena v roce 1977. Výuka v této budově probíhá do současné doby.