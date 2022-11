Nejmenší kategorie U6 - tady děti hrají opravdu pro radost - jsou vždy na jakémkoliv turnaji krásným zpestřením. Výsledky se v této kategorii nepočítají, ale i tak jde dětem o to vyhrát. Je úžasné že trenérky Alena a Martina již v tomto věku dokázali vštípit princip hry a zdravou soutěživost těmto prťatům. Je zábavné pozorovat děti do 6 let jak spolu soupeři o šišku, kterou při vyhraném souboji běží položit do pětkoviste.

Kategorie U8 měla poslední turnaj na hřišti Sparta Praha. Vzhledem k nemocím odjel neúplný team. Rugby je ale společenská událost a tak naší hráči využili obdobné situace u jiných klubů a po dohodě s trenéry vytvořili několik teamů v různých kategoriích a turnaj odehráli. Je to úžasná zkušenost pro naše hráče, neboť v teamu AMMOR (Asociace Mladých a Malých Oddílu Ragby) nebo Puzzle (slepenec hráčů) musí ukázat co se naučili a předvést že jejich team je zrovna ten, který to dělá dobře.

Kategorie U10 měla svůj poslední turnaj v Kralupech v neděli 23. listopadu Žel i v této kategorii se podepsala nemoc a nachlazení na soupisku hráčů, tak na turnaj 6. listopadu do Babic neodjel nikdo. Nicméně na posledním turnaji v Kralupech ve své kategorii ukázali hráči Plzně, že i v menším počtu základního kádru, dokážou kousat a prokousat se vítezství ve skupině. Hráči se mohou právem chlubit svým vrstevníkům, že mají úspěchy i přestože jak říkají jejich trenéři (David a Joseph) mají se stále co učit. Což ostatně potvrdil podzimní mezinárodní turnaj v Praze PYRF. V konkurenci Pražských, moravských a zahraničních teamu, se hráči ukázali v pěkném světle, přestože výsledky nebyly zrovna potěšující. Na druhou stranu je to motivace překvapit na jarním turnaji.

Poslední kategorie přípravky je U12. Turnaj na Tatře tato kategorie odpískala, vrátili se z mezinárodního turnaje ve Vídni, kde vytvořili společně teamy AMMOR s hráči Iuridiky. Úspěchem je že složené teamy obsadily celkové 4 a 5 místo z 20 přítomných. Trenéři Martin a Karel se značně podíleli na úspěchu, podporou hráčů, jejich rozestavením a strategii. Hráči s úspěchem předvedli co se naučili během celé jejich přípravky a ukázali že Plzeň má co nabídnout nejen ve fotbale a hokeji ale také v méně tradičním sportu jakým Rugby pro Plzeňskou kotlinu je.

Tím, že ragbisté ukončili turnaje pod hlavičkou unie ale sezóna nekončí. Pokračování je v dalších regionálních turnajích, ale vzhledem k tomu, že v současnosti Rugby Club Plzeň nemá vlastní hřiště, jsme závislí na dohodě s jinými kluby na pořádání turnajů na jejich hřištích. Ale i přes tento značný nedostatek, malí Plzeňští ragbisté mohou jít příkladem dalším klubům a nejen na poli rugby. A to sportovce ještě čeká jarní sezona…

Za příspěvek děkujeme trenérům RC Plzeň.