Seriál závodů Talent Cupu a MTB biatlon Cupu pokračoval ve Skočicích u Přeštic. Připravil jej přeštický COPR za výborné spolupráce a s využitím zázemí místní firmy IDEAX.

Ve Skočicích u Přeštic se jel další ze série cyklistických závodů Talent Cup a MTB biatlon Cup. Snímky jsou ze závodu MTB, kde jízdu na kole doplňuje střelba ze vzduchovky. | Foto: Petr Šatra

V sobotu se nejprve jel Talent Cup. „Jedeme už desátý ročník. Jak říkáme, jsou to závody pro příchozí,“ popisuje závody ředitel Pavel Svoboda. „Trať je taková, aby si ji mohl vyzkoušet každý kdo umí jezdit na kole. Nejmenší jedou asi kilometr, ty nejstarší čekalo něco přes osm kilometrů. A na start nastoupilo 141 závodníků,“ dodává.

Samozřejmě jako každý jiný závod měl o posledním zářijovém víkendu své vítěze. V kategorii 5-6 let byla nejlepší Tereza Holarová, mezi kluky Vojtěch Nosek, kategorii 7-8 let vyhráli Tomáš Jedlík a Nela Zoubková. V další (9-10 let) byli nejrychlejší Sára Vošahlíková a Filip Lukáš, mezi 11 až 12letými zlatou medaili vybojoval Robin Tobrman a s ním Tereza Svobodová, v poslední žákovské kategorii (13-14) pak Linda Rabochová a Dominik Makovec. V juniorkách vyhrála Sára Vítková, v ženách Lenka Lepičová, nejrychlejším juniorem byl Daniel Srp a mezi muži Lukáš Pospíšil.

Na stejných tratích se o den později jel závod MTB biatlon Cup, tentokráte jako Memoriál Patrika Gemerského. MTB biatlon je závod horských kol doplněný střelbou ze vzduchovky. Závodí se v kategoriích od osmi let po dospělé. „Ty nejmenší čekaly tři krátké okruhy a dvakrát střelba, muže pak čtyři dlouhé okruhy a třikrát střelba," popisuje závody ředitel Pavel Svoboda. „A právě střelba míchá pořadím, u dětí i u dospělých. Případnou ztrátu ze střelnice dokáže smazat jen opravdu výborný cyklista. A jsou to jen výjimky.“

Do nedělního závodu se přihlásilo více než osmdesát závodníků v sedmi kategoriích, navíc jako společná se jela kategorie elektrokol. V kategorii 7-8 let vyhráli Fabián Metlička a Nela Zoubková, v další (9-10 let) byli nejrychlejší Sára Vošahlíková a Matyáš Herbolt, mezi 11 až 12letými zlatou medaili vybojovali Ondřej Hejzek, s ním Tereza Svobodová, v poslední žákovské (13-14) pak Linda Rabochová a Martin Hejzek. Kategorii žen 15 – 29 let vyhrála Karolína Rutarová, další 30 až 44 let opanovala Marie Hejzková, nejstarší pak Libuše Pucholtová. Nejmladší kategorii mužů vyhrál Lukáš Pospíšil, vyšší (30-44) Martin Boubal a nejstarší Vratislav Houdek. Kategorii elektrokol jeli společně muži i ženy, vyhrál Jan Houška. Zde si našel čas a závod odjel výborně i ředitel závodu a hlavní moderátor Pavel Svoboda a skončil druhý.