Nejvyšší možný nástřel 400 bodů. A průběh závodu? „Ten neřeším, výsledky si prohlížím až na konci,“ zní trochu „zcestně“ odpověď Míši. „Ani to nemá cenu, soupeřky nestřílejí stejné položky, tak nejde úplně srovnávat. A my se naopak snažíme Míšu „odtáhnout“ ze stresu, že se náhodou něco nepodařilo,“ doplňuje Jirka, trenér a táta v jedné osobě. „Věděla jsem o sobotní chybě při střelbě běžícího kance. Ale až při konečné zpětné kontrole jsem zjistila, že stejně se vše rozhodovalo v neděli v posledních pěti ranách. Tam Finka udělala větší chybu, mě se podařilo mířit přesně a výsledkem je zlatá medaile o 6, oproti třetí o devět bodů. A když se vezme, že „holub“ je za čtyři body, bylo to opravdu hodně těsné.“

„Musím přiznat, že trénink nebyl z nejlepších, dokončovala jsem studium na právnické fakultě ZČU, tak mnoho času nebylo.“ A co dál? Studium ukončeno, podle posledních info stěhování na druhý konec republiky….. „Ano, vše zakončeno promocí a nyní pracuji v advokátní kanceláři v Hradci Králové. A touto cestou plánuji pokračovat nadále - střílet a věnovat se advokacii. Nyní na podzim mě čeká minimálně poslední páté kolo Českého poháru na domácí střelnici ve Dnešicích.“

Za příspěvek mockrát děkujeme Petru Šatrovi.