Plzeňský Šatník pro samoživitele se 2. června otevře na nové adrese: v Papírně.

„Šatník jsme rozjeli s velikou podporou Charity na konci března, ale záhy bylo jasné, že prostory v domově pro matky s dětmi v tísni v Čermákově ulici nám dlouho stačit nebudou. Schází se nám totiž ohromné množství oblečení,“ vysvětluje důvody stěhování Markéta Čekanová, vůdčí osobnost iniciativy Holky holkám, která plzeňský Šatník provozuje. „V Papírně jsme našli vstřícnost a doslova otevřenou náruč. Bude to sice organizačně náročné, protože pokaždé bude nutné všechno připravit, oblečení vyndat a navěsit a po skončení zase uklidit, ale pokud si vždy přijde vybrat hodně lidí, mohlo by to sklízení jít docela od ruky,“ dodává Markéta Čekanová se smíchem.