I když původně nechtěl, nakonec se po zhlédnutí jiného úlovku na webu Deníku rozhodl se svým zážitkem svěřit i Jan Mikuláš z Klatov. „Zahlédl jsem jeden váš článek s pěkným úlovkem, tak se také musím pochlubit. Dříve jsem to nikam posílat nechtěl, aby pokud to vůbec zveřejníte, bylo u vody ještě letos kam si sednout,“ napsal před několika dny.

Svůj zatím životní úlovek, více než dvoumetrového sumce, vytáhl Jan Mikuláš z Klatov z rybníku u Nepomuka. | Video: se svolením Jana Mikuláše

Pochlubil se fotografiemi a úlovkem obrovského sumce, kterého vytáhl už v červenci z rybníka u Nepomuka na jižním Plzeňsku. „Sumec měřil 210 cm, vážil mezi padesáti a šedesáti kilogramy, naše padesátikilová váha se zastavila na 50 kilogramech a rozbila se. Hodina práce, roztřesené ruce,“ shrnul ve svém textu šestatřicetiletý rybář.

Zdroj: se svolením Jana Mikuláše

Sumce podle svých slov ulovil na teleskopické pruty s návazcem na kapry, feederové krmítko a háček velikosti 8, sumci zachutnala smradlavá popka (plovoucí boilie). „Byl to nádherný souboj a životní zážitek. Chytám necelé dva roky, a tak to s velmi slabou výbavou na sumce bylo ohromné štěstí, že ten souboj vydržela výbava i já,“ doplnil se smajlíkem s tím, že rybu vrátil do rybníka. „Je nádherná, tak ať si ji i ten zážitek prožije i někdo další,“ popřál Jan Mikuláš dalším rybářům.

