V březnu jsme ve svých řadách spustili dobročinnou aukci pod názvem „Ruce dopraváků dětem“, jejíž výtěžek – přesně 23 000 Kč – jsme dnes předali paní ředitelce Dětského centra Plzeň.

Ruce dopraváků dětem. | Foto: archiv PMDP

Naši zaměstnanci měli dva týdny na tvorbu jakýchkoliv výrobků, které se následně s nadšením dražily. Do aukce se nám celkem dostalo 62 krásných předmětů a my si na tom ukázali nejen to, že umíme přidat ruku k dílu pro dobrou věc, ale také, že máme ruce doopravdy šikovné.