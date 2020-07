„Dnes tu máme velice zvláštní rozhovor, který bych nikdy neřekl, že budu dělat, ale děje se to, tak se na to pojďme vrhnout!

Dnešní rozhovor bude přímo s matkou přírodou osobně, a to hlavně ohledně nynější situace neboli koronaviru, ke kterému se chtěla sama od sebe vyjádřit, že?“

„Ano, už mě nebavilo zpovzdálí sledovat a poslouchat různé spekulace, jak, kdo, a proč.“

„Tak začneme pěkně od začátku, stvořila jste koronavirus vy, nebo to byl opravdu chemický únik z laboratoře, jak se mnozí domnívají?“

„Stvořila jsem ho sama, jelikož už jsem neměla na výběr.“

„Jak to myslíte, že jste neměla na výběr?“

„Moje zdraví před koronavirem bylo velice špatné, byla jsem oslabená a zranitelná víc, než kdykoliv předtím. Lidé vypouštěli chemikálie a různé zplodiny do ovzduší, až jsem nemohla ani dýchat. Příroda na tom nebyla o moc lépe, lidé ji ničili čím dál, tím víc, už jsem to nemohla dál snášet a musela jsem zakročit.“

„Takže jestli to chápu dobře, vypustila jste koronavir do světa s tím, že když lidé budou zavření, tak budou produkovat méně znečištění?“

„Ano, jsem na tom momentálně nejlépe za několik století, a to jen díky tomu, že si lidé začali vážit přírody jako takové. Jelikož když nikam nemůžete, kam jinam jít, než do přírody. Myslím, že se díky téhle karanténě otevřeli mnohým lidem oči, hlavně ve věcech, které jsou a nejsou důležité k životu. Chtěla jsem jen to, aby si mě lidé začali vážit dřív, než mě ztratí, a to se myslím podařilo.“

„Věřím, že to pro vás muselo být těžké, tohle všechno snášet, ale není vám líto, kolik obětí vás stálo toto rozhodnutí?“

„Samozřejmě, že mě mrzí, kolik obětí tomuto viru podlehlo, ale myslím, že kdybych to byla já, která podlehla lidem, tak je těch obětí mnohem více.“

„Moc si vážíme toho, že jste nám poskytla rozhovor a doufáme, že budete jen vzkvétat, a to nejen radostí!“

Lucie Kondrová