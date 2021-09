Vysoké teploty a slunce jakoby v sobotu 4. září přálo turistické akci Rozhlasová 25. Tak se jmenuje turistický výšlap, který kdysi před lety pravidelně pořádal Český rozhlas Plzeň.

Turisté si užili akci Rozhlasová 25. | Foto: Deník/Martina Sihelská

Akce ale před více jak dvaceti lety zanikla a nyní, jak se zdá by se tato dávná tradice mohla obnovit, alespoň podle vedoucího programu Českého rozhlasu Plzeň Petra Handla. "Tento pochod se naposledy konal v roce 1993 a vlastně nikdo ani nevíme, proč tato tradice náhle skončila. Ale rádi bychom ji obnovili, takže, pokud to půjde, bude akce za rok opět. Dnes se k nám přidalo na sedm desítek turistů ze širokého okolí, většina byla na dvanáct a půl kilometru a dvanáct účastníků šlo celých dvacet pět kilometrů," uvedl Handl.

Z Horšovského Týna přijela paní Ladislava. "Náhodou jsem upoutávku slyšela v rádia, tak jsem zavolala dceři do Křimic, jestli by nešla se mnou. Je to fajn pochod, přálo nám skutečně krásné počasí. Tak jestli se pak ty pochody budou konat pravidelně, vždycky se ráda přidám," uvedla turistka z Horšovského Týna.

Další účastnicí byla Kamila Bačová, který na 12 kilometrů vzala i svého tříletého synka Tobiáše. " No, musím ho často nosit, střídáme se s tatínkem. Jinak ale chválím, krásná trasy i počasí," usmívala se.

Na všechny účastníky výšlapu pak v cíli čekala odměna v podobě opékání buřtů.