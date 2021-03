Puzzle je složené ze spousty dílků, které tvoří obraz.

Auto je složené ze spousty dílů, které tvoří celek - auto.

Člověk je stvořený ze spousty orgánů, které tvoří celek.

Když je nějaký větší díl u puzzle poškozen, je poškozený celý obraz, je zničený, nepoužitelný, nikdo ho nechce!

Když je poškozený důležitý díl u auta, nefunguje, nikdo ho nechce!

Když u člověka nefunguje některý důležitý orgán, tělo dobře nefunguje, je značně omezený v činnosti, jde do plného invalidního důchodu!

Když je u puzzle lehce poškozeno několik dílků, nikdo ho nechce, jelikož je poškozený celý obraz, jeho cena klesá.

Když je u auta poškozeno několik částí, cena jde dolů, daleko s ním nedojedete, nebo je k nepoužití a jde do šrotu.

Když se u člověka objeví několik onemocnění (tělo tvoří celek a jeho funkce jsou na sobě závislé), nemůže naplno fungovat, je omezený v činnosti, do práce ho nikdo nechce! ČSSZ to vidí jinak, invalidní důchod nenavýší (nepasuje do tabulek), je zdravý a může pracovat!

Že to nefunguje? NEVADÍ! Vždyť nejde o auto ani puzzle, pouze o člověka!

Kdo je víc? Přece AUTO! To potřebujete neustále!

Jana Boříková