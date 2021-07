Podklady pro psaní následujícího článku jsem čerpala z květnového interview, které Jiří Lodr k nadcházejícímu kulatému životnímu jubileu poskytl. Vyslechla jsem si neobyčejný životní příběh, o který bych se s čtenáři Plzeňského deníku chtěla podělit.

Ing. Jiří Lodr. | Foto: archiv Jiřího Lodra

Jiří Lodr se narodil 11. července 1961 jako třetí dítě po dvou dcerách do rodiny věhlasného doubraveckého pekaře. V roce 1945 při náletu přišlo v Doubravce mnoho rodin o život a roku 1948 o živnost. K nim patřila i rodina Lodrů. Otec si jako náhradní zaměstnání zvolil pedagogickou činnost a učil několik let odborné předměty na různých školách oboru pekař a cukrář. Rodina si současně budovala nové bydlení. Ve svých potomcích pěstovala mravní hodnoty a odpovědnost k životu i k tomuto jménu. V době dospívání byla pro Jiřího oporou babička Anička, která mu vždy věnovala dostatek času i lásky. V kostele sv. Jiří již od čtyř let do svých šestadvaceti také ministroval.