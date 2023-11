Společně se závěrem Rugby World Cupu 2023 se ke zdárnému konci nachýlila podzimní část sezony také plzeňským ragbistům.

Plzeňští hráči kategorie U12 zapojení do týmu AMMOR. | Foto: RC Plzeň

V kategorii U6 – naší nejmladší do 6ti let – proběhlo během podzimu několik turnajů, i když tito malí hráči nehrají o finální výsledky, je snahou našich nejmladších se vyrovnat těm starším, rozehrát, přihrát a položit šišku do pětkoviště. A faktem je, že se jim to ohromně daří. I přesto, že pro naše ‚štěňata‘ sezona skončila, tak rozvoj jejich dovedností pokračuje dál na trénincích.

Hráči z kategorie U8 jsou na tom podobně. Poslední turnaj proběhl v Přelouči, a tak se mohou již plně soustředit na pilování hry s míčem, rozšiřovaní atletické a gymnastické průpravy a zimní halové turnaje. Nesmíme zapomenout na třetí ročník mikulášského turnaje na hřišti Tatry v Praze, na kterém se budou tito hráči také prezentovat.

Na kategorii hráčů do 10 let čeká poslední turnaj podzimní sezony v Kralupech. V této kategorii jsou už rozděleni do dvou týmů – Plzeň a AMMOR. A obě skupiny jsou velice úspěšné. Team hráčů Plzně je složen jen z hráčů klubu, takže je vidět sehranost a dovednost díky společným tréninkům. Do teamu AMMOR jsou stabilně nasazováni dva až tři plzeňští hráči, kteří jsou doplněni o hráče z klubu Kralupy a Sedlčany. Vzhledem k tomu že mají pouze par minut na to, aby se sehráli před turnajem, podávají úžasné výkony. Pro hráče je to nová zkušenost, kterou zužitkují v dalších utkáních.

Na kategorii U12 také čeká poslední turnaj, ten bude skoro v domácím prostředí – na Božkovském ostrově v neděli 5. 11. od 10 hodin. Hráči tak budou moci ukázat svým blízkým a kamarádům, co to je rugby v jejich podaní. V této kategorii jsou už některé zápasy potěšením a jak hráči, tak trenéři jsou ze hry nadšení.

Naši hráči v kategorii U14 se spojili s hráči klubu ARC Iuridica pod názvem AMMOR PLIUS, hlavním důvodem nedostatek členů. Tato kategorie již hraje rozvojovou ligu a je třeba, aby každý hráč měl již svou pozici vzhledem ke svým předpokladům. Hráči už zvládají herní situace a některé nacvičené kombinace, škoda že není vice společných tréninků, které by podpořily souhru týmu. Totéž platí i pro kategorii U16.

Velkou radost dělají plzeňskému klubu muži. Opět se totiž podařilo vytvořit samostatný tým RC Plzeň a hráči tak mohou zářit v klubových zelenočervených barvách. Podzimní sezona se jim povedla, podařilo se dojít až do finále rozvojové větve Českého poháru, kde ale bohužel nestačili na suverénní tým Sparty U23, Presto jim patří velké díky, už jen za to, že motivuji mladší hráče k lepším výkonům. Přestože podzimní sezona konči, tréninky všech kategorii pokračují a příprava na zimní halové turnaje je v plném proudu.

Rádi uvítáme nové hráče ve všech kategoriích, přece jen je to sport, který je opravdu pro všechny. Tak se přijďte podívat a podpořit naše hráče, ať už na tréninku, turnaji, nebo zápase.

Příspěvek, za který děkujeme, zaslali trenéři RC Plzeň