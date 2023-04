Na válečné období 1939 - 45 není lehké vzpomínat, byla to doba nesvobody, bezpráví a teroru, ale svazy bombardérů křižující s dlouhými kondenzačními čárami naši oblohu, povzbuzovaly naději na osvobození. Letecká válka nad naším územím začala právě před osmdesáti lety nad Plzní v noci z 16. na 17. dubna 1943 operací „Frothblower".

Avro Lancaster OL-Y No. R5852 od 83. Squadrony. Letoun ze shodného výrobního bloku je podobný jako No. R5622 sestřelený nad Dobřany. | Foto: sbírka Jana Vladaře

Od začátku okupace v březnu 1939 byla Škodovka v Plzni důležitou zbrojovkou pro Německo a její zničení nebo poškození bylo prvořadým cílem pro britské a americké bombardéry. Dosáhnout Plzně se bombardéry z Anglie pokoušely již od roku 1940, ale až na jaře 1943 bylo britské letectvo natolik silné a technicky vybavené, aby přeneslo leteckou ofenzivu souvisle nad území okupované Evropy a mohlo plnou silou zaútočit i na plzeňskou Škodovku. Hlavními cíli byly německé zbrojovky soustředěné kolem koncernu Krupp Essen v Porůří, na které se zaměřilo 25 velkých náletů. Proto se později pro bombardovací kampaň z jara 1943 vžilo označení „Bitva o Porůří“. Mezi osmnácti doprovodnými nálety se ale hned dvakrát objevila Škodovka.

K prvnímu útoku na Plzeň při operaci „Frothblower" v noci z 16. na 17. dubna 1943 soustředilo britské letectvo 327 čtyřmotorových bombardérů H.P. Halifax a Avro Lancaster, dalších 271 strojů bylo určeno k náletu na Mannheim, který měl odlákat pozornost německých nočních stíhačů od hlavního svazu.

Po osmé hodině večer v pátek 16. dubna 1943 určené bombardéry postupně opouštěly základny na jihu Anglie k 1200 km vzdálenému cíli. Jejich posádky čekala dosud nejobtížnější mise, vzdálenost cíle znemožňovala radionavigaci a proud bombardérů se držel pohromadě jen díky měsíčnímu svitu a signálům vedoucích „stopařů“. Svaz vystavený útokům německých stíhačů postupně opouštěly jednotlivé bombardéry, které byly sestřeleny, nebo se poškozené vracely na základnu. Vedoucí „stopaři“, Halifaxy od 35. Squadrony, svrhly osvětlovací bomby nad Straubingem a označily přímou trasu k cíli.

V Plzni byl hodinu po půlnoci vyhlášen poplach a brzy bylo slyšet letecké motory. První bombardéry svrhly osvětlovací bomby, ale cíl byl zakryt oblačností. Skupina sedmi „stopařů“ vybavených tajným zařízením Y (nejnovějším radarem H2S, fungoval ale pouze jediný) proto svrhla pouze červené světlice jako znamení, že cíl nebyl zjištěn vizuelně. Následující vlna 12 „stopařů“ od 83. Squadrony ještě nebyla vybavena radarem, ale jejich navigátoři se patrně domnívali, že cíl zahlédli a svrhli zelené světlice.

Všechny další bombardéry do zeleně označeného prostoru svrhly svůj náklad, celkem přes 600 tun výbušnin. Zřejmý omyl způsobil, že bomby padaly od Dolní Lukavice přes Chlumčany, Dobřany, Novou Ves až po Křimice a Radčice. V Dobřanech zůstalo pouze 200 domů nepoškozeno, 23 domů bylo úplně zničeno a další 320 těžce poškozeno. Zahynulo patrně 35 obyvatel města, 100 pacientů léčebného ústavu a pro 34 německých vojáků z vybombardovaných jezdeckých kasáren byl vytvořen zvláštní vojenský hřbitov.

Oběti měl i bombardovací svaz, od Plzně se nevrátilo 34 bombardérů, ze sestřelených posádek 199 letců zahynulo a pouze 65 se zachránilo, nad Mannheimem bylo ztraceno dalších 18 strojů.

Jeden bombardér byl sestřelen přímo nad městem Dobřany. „Osvětlení Plzně výbuchy bomb… a uprostřed toho bylo najednou viděti, jak padá dolů k zemi hořící letadlo,“ uvádí kronika Klatov. Další detaily zaznamenává soukromý deník z Chlumčan: „Jedno letadlo bylo sestřeleno, popravdě rozmetáno na tisíce kusů. Motor letadla urazil kostelní věž v Dobřanech a nadrobno rozmetané kusy pokryly okruh několika kilometrů. A to byl právě ráj pro kluky. Vyrážely a sbírali vše pro ně zajímavé. Láďa K. našel vojenskou leteckou lodičku, další kožené rukavice.“

Sestřelený bombardér Avro Lancaster s imatrikulací OL-C, No. R5622 náležel mezi dvanáct „stopařů“ 83. Squadrony, které měly za úkol barevnými světlicemi označit cíl. Jak po návratu dosvědčily sousední posádky, v zasaženém bombardéru po zásahu německým granátem explodovaly nesené světlice a oblohu ozářily červené a zelené exploze. Patrně explodovala i jediná 4000 librová bomba HC a ještě ve vzduchu rozmetala celý stroj. Následující ráno byla v troskách rozptýlených od města až k Chlumčanům nalezena těla všech sedmi letců a byla potají, ale řádně pohřbena na kraj dobřanského hřbitova.

Po válce, v srpnu 1947 byl britskou misí hrob exhumován a všichni letci pilot P/O Frank C. Milton, DFM (28 let, Hampshire), navigátor F/O Norman M. McLellan (29 let, Ontario, Kanada), F.Lt. Walter B. Wells (22 let, Lancashire), mechanik F/Sgt. Roy Beaven DFM (22 let, Hampshire), radista-střelec Sgt. Alex Podolsky (24 let, Alberta, Kanada) a střelci Sgt. Jack Rodgers a Sqt. Maurice Kleinhorn (22 let, Liverpool) byli pochováni na britský vojenský hřbitov v Praze-Olšanech.

Druhý útok v rámci „Bitvy o Porůří“ čekal Plzeň o měsíc později, v noci ze 13. na 14. května 1943 a opět dopadl rozpačitě. Město nalezlo jen 60 bombardérů, Škodovku se podařilo zasáhnout jen lehce a většina pum dopadla na Skvrňany, Radčice a okolní pole a louky.

Jan Vladař