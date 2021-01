O trablích se sháněním kondolencí v trafice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Šimr

„Je zapotřebí koupit kondolence. A raději i nějaké do zásoby. V trafice došly a paní vedoucí mi prozradila, že kondolence jdou teď ze všech přání nejvíc na odbyt,“ oznámila mi do telefonu matka při pravidelném briefingu, co že jí máme nakoupit cestou do marketu. Jenže – ouha. V rámci vládních koronavirových opatření jsou vedle dalšího papírnického zboží i přáníčka v supermarketech za červenobílými páskami, křičícími, že toto zboží se nesmí prodávat, aby nebyli diskriminováni drobní specializovaní prodejci, kteří musejí mít zavřeno. Co na tom, že lidé budou potřebovat kancelářské potřeby a děti sešity, propisky a tužky do škol. „Je blbost, kupovat přes e-shop jednu propisku,“ mudrovala manželka, když jsme dávali dohromady soupis papírnických potřeb, které budeme jako rodina potřebovat. Některá papírnictví využila toho, že mají mimo jiné i e-shopy a ve svých provozovnách nabízejí „výdejní okénko“. Někam je nutné napsat e-mail, jinam stačí zavolat. Ano, obchodníci jsou kreativní a běžný člověk se přizpůsobí. Co mají ale dělat senioři, pro které e-mail znamená tajemství na úrovni plánování letu do vesmíru nebo jim nepřijde na mysl možnost „vygooglit si“ telefon na vstřícné papírnictví v dosahu pochůzek?