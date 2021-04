Konečně tu máme jaro! I když zimní období předává na Šumavě vládu jen poznenáhlu.

Sněženky každoročně vítají jaro. | Foto: Romana Pavelcová, Domažlicko

Příroda jako by téměř nebrala na vědomí, že březen je první jarní měsíc. Dny se sice prodlužují, sluneční paprsky nabývají na síle a intenzitě, ale holé větve stromů i bezbarvé plochy trávníků, luk i polí jaro ještě ani zdaleka nepřipomínají. Ale přece je tu něco, co příchod jara rok co rok neomylně zvěstuje.