Petr Šatra dnes 11:35

Počátek prázdnin patřil u přeštických junáků jako každoročně táboru u Chlumeckého mlýna. Letos však tábor má jiné uspořádání. „Máme celkově nárůst členské základny, oddíly jsou maximálně naplněné. Zároveň je i velký zájem jet na tábor,“ popisuje změnu vůdce střediska Martin. „Už jsme to kapacitně nezvládali.“

Do hovoru se zapojuje Petr: „Hlavně to nezvládala kuchyně, nebyla už šance nakrmit stoupající počet dětí a tím i vedoucích.“ Proto Přeštičtí hledali řešení a vyzkoušeli tábor na tři týdny. Oddíly se prolínají, na začátku skauti a skautky, další týden přibyla vlčata a světlušky, pak nejstarší odjeli a poslední týden na táboře strávili nejmenší „šmoulové“. „Také jsme jako vedoucí chtěli, aby členové oddílů byli spolu více než několikrát za rok na střediskových akcích, proto tři týdny. Zatím vše vychází, ale ještě někdy si jako vedoucí sedneme, popovídáme, jak se vše osvědčilo,“ doplňuje Tereza.

Tak byl upraven i program. Nebyla celotáborová hra, spíše oddílové soutěže nebo mezioddílové. „Ale jinak jsme naprosto klasický tábor. Nástupy, ranní hodnocení úklidu, po celý den soutěže, služby v kuchyni, noční hlídky, kvůli vedrům byl stále v permanenci blízký vodní náhon, chodili jsme na koupaliště do Strýčkovic. Skauti a skautky vyrazili na výlet s přespáním mimo tábor,“ přibližuje program Martin.

Mezitím skončila večeře a blížil se večerní nástup. Zhodnocení dne od jednotlivých vedoucích, příprava na další den s vyhlášením hlídek a služeb v kuchyni až po sejmutí státní vlajky. Následoval slavnostní táborový oheň, který znamenal další zlom a blížící se poslední týden tábora.

Pro mnohé světlušky a vlčata byl ještě slavnostnější, skládali při něm svůj skautský slib. „Měli jsme i jiná tábořiště, ale tady u mlýna jsme si to oblíbili, už jsme zde jako „doma“. Letos tady máme jubilejní dvacátý tábor. A hlavně máme výbornou spolupráci s domácími. Můžeme si tady ve mlýně nechat veškeré „dřevo“, podsady, lavičky, tyče k týpí, do klubovny odvážíme jen jen plachty. To je pro nás obrovská pomoc. Vlastně bychom měli trochu problémy kam vše doma složit,“ uzavírá Martin a vrací se k táborovému ohni, kde jednotlivé oddíly předvádějí připravené scénky.