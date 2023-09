Minulou sezonu zakončili v červnu výborně dorostenci a mladší žačky oddílu národní házené TJ Přeštice. Vybojovali zlaté medaile, děvčata v Českém poháru, dorostenci na mistrovství republiky. Tím ale jejich sláva neskončila. Úspěšnou sezonu završili vlastně až nyní.

Úspěšná družstva přeštické národní házené, Mistři republiky dorostenci a vítězky Poháru ČR mladší žačky, byla přijata na přeštické radnici. A na závěr společné foto.Úspěšná družstva přeštické národní házené, mistři republiky v kategorii dorostenců a vítěz | Foto: Petr Šatra

Obě družstva čekalo přijetí na přeštické radnici. Hráče a hráčky úspěšných celků spolu s jejich trenéry přijal starosta Tomáš Chmelík spolu s místostarostou Antonínem Kmochem. Starosta všechny přivítal, ještě jednou poblahopřál k dosaženým úspěchům. „Zároveň tím děkuji i za reprezentaci, a také propagaci města. Takto povědomí o Přešticích získávají i ti, kteří dříve ani nevěděli, kde Přeštice leží," řekl mimo jiné.

K němu se připojil i místostarosta: „Je velice dobře, že máte tak výbornou partu, ta vždy dokáže hodně, tak věřím že na hřišti budete úspěšně pokračovat i dále. Samozřejmě potřebné je i funkcionářské zázemí, a také zde máte dobrou partu, která táhne ze jeden provaz.“

V podobném duchu pokračoval opět starosta Chmelík: „To jste vlastně dokázali organizací mistrovství dorostenců, když jste vše 'vyšlapali' za čtrnáct dnů.“

Oficiální část byla ukončena slavnostním přiťuknutím, přáním mnoha úspěchů a zápisem do Pamětní knihy města. Následné 'obyčejné' povídání pokračovalo ještě více než hodinu a k úspěchům a nelehké cestě ke jejich dosažení řekl své na závěr opět starosta. „Bylo to pro národní házenou ve městě určitě náročné jaro, tři celostátní akce v čele se zápasy Čechy – Morava, již jsem jednou řekl – výborná propagace pro město, pochvalnou odezvu jsem slyšel hodně zdálky. A na závěr to pak byly naše oddílové oslavy 95 let od založení,“ uzavřel Chmelík, sám úspěšný národní házenkář, když má podíl na třech titulech mistra I. ligy.