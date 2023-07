Stolpersteine, kameny zmizelých, doslova „kameny o které je třeba klopýtnout“, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu.

Prvou část stolpersteine – kamenů zmizelých přijel do Přeštic nainstalovat sám autor projektu německý umělec Gunter Deming. | Foto: Petr Šatra

Mezi města, kde jsou Stolpersteine zabudovány, patří teď už i Přeštice. U nás v republice je to více než sedm desítek míst.

Vlastnímu pokládání kamenů předcházela před časem přednáška badatele Michala Tejčka o Židech v Přešticích a jejich osudech. Zde jich v prvé polovině devatenáctého století žilo na pět desítek, nejvíce, asi stovka, na přelomu století a v roce 1942 pak přes čtyřicet. „Z Přeštic takto odcestovaly čtyřicet tři osoby. Bohužel ve většině případů jen známe že nastoupili do sběrného vlaku do Terezína či dále do koncentračního tábora a dále se nepodařilo zjistit nic. Máme spolehlivě doloženo že se vrátili čtyři.“

Nyní se konala prvá část pokládání. „stolpersteine“. Zabudovat je přijel sám autor této myšlenky, německý umělec Gunter Deming. Postupně na šesti místech umístil do dlažby osmnáct betonových kostek s mosaznou destičkou s údaji o obětech jako uctění jejich památky. Přeštice se tak staly součástí celoevropského projektu „Stolpersteine“. S umístěním dalších kamenů se počítá příští rok zjara.