Auto, bagr, mašinku, šaty, panenku, telefon, lyže, sluchátka, koťátko, pleťovou masku, detektor lži, ale třeba i lásku a zdraví. To všechno a mnoho dalšího si přejí děti z prvního plzeňského obvodu pod stromeček.

Výstava obrázků od dětí z Jedničky na téma Co si přeju pod stromeček začne v pondělí 11. prosince. | Foto: Miroslava Vejvodová

Ve výtvarné soutěži s názvem Co si přeju pod stromeček, kterou na podzim vyhlásil první městský obvod, se během listopadu sešly přes dvě stovky obrázků. Ty jsou nyní k vidění na velké zimní výstavě v kavárně MIMI caffé v Lochotínském parku, která bude slavnostně zahájena v pondělí 11. prosince v 16 hodin. Díla malých výtvarníků budou v kavárně viset minimálně do konce února příštího roku.

Do výtvarné soutěže se mohly zapojit děti do deseti let, které na Jedničce žijí nebo zde navštěvují školu. Téma udal už název soutěže a malí umělci mohli použít libovolnou techniku, fantazii se meze rozhodně nekladly.

Vedení Jedničky posléze vybralo tři nejzdařilejší díla od dětí z mateřinek a tři od dětí ze základních škol. „Vybrat šest obrázků z takového množství nebylo vůbec jednoduché. S kolegy jsme posuzovali nejen techniku, ale také nápaditost, s níž děti přišly. Mile mě překvapilo, jakou mají fantazii,“ uvedla starostka Jedničky Ivana Bubeníčková.

Vybrané autory ocení vedení obvodu na vernisáži 11. prosince. Uspěli tito výtvarníci: Amálka Kunešová, 81. MŠ, Jan a Sebastian Burešovi, 81. MŠ, Lenka Kroutilová, 60. MŠ, Eliška Blažková, 34. ZŠ, Verunka Davídková, 4. ZŠ a Markéta Linhartová, 34. ZŠ. Všichni obdrží věcné ceny a pamětní listy.

První plzeňský obvod vyhlašuje výtvarné soutěže pravidelně. Naposledy to byla letní soutěž, kdy děti malovaly, jak si představují léto a prázdniny. I z této soutěže vznikla velká výstava, kterou mohli lidé zhlédnout ve stejné kavárně jako nyní. Současná zimní výstava se tam koná již druhý rok po sobě.

