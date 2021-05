Názorová mapa dopravy se setkala s velkou odezvou veřejnosti. V rámci přípravy Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI spustil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně v polovině března Názorovou mapu dopravy pro celou Plzeňskou aglomeraci. Občané nejen Plzně, ale celého Plzeňského kraje do ní mohou zaznačit problémová místa, a to jak přes mobil, tak i počítač.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Attila Racek

K 23. dubnu jsme do ní přijali 987 podnětů. Je sice pravda, že 95% patří mezi problémy, kterými se budeme dále ve Strategii zabývat, ale potěšilo nás i 52 pochval. Mezi přispěvateli převažují chodci (42 %), následovaní cyklisty (25 %) a řidiči automobilů (20 %). Více než čtyři pětiny z účastníků ankety bydlí přímo v Plzni. Máme také radost, že skoro polovina všech respondentů nám prozradila, jak často po městě cestují. Překvapilo nás, že více než tři čvrtiny z nich změnily své způsoby cestování za posledních 5 let (pokud nebudeme uvažovat vliv pandemie COVID-19, ta zasáhla do života úplně všem).