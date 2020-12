Dana Medřická

Roku 1920 přišla v Praze na svět divadelní, televizní a filmová herečka Dana Medřická. Již od své první návštěvy divadla v šesti letech se toužila stát herečkou. Po prvním brněnském angažmá jako česká nadějná herečka působila v Plzni (1942 – 1943) a poté již vedly její kroky do Prahy. Desítky různých ženských postav ztvárnila na prknech Městských divadel pražských a v Národním divadle, kde působila od roku 1959 a zde také zakončila svou hereckou i životní pouť (zemřela v Praze r. 1983, ve věku 62 let). Kromě řady dalších patřila k životním rolím Slávka Hlubinova ve Šrámkově Měsíci nad řekou. Zásluhou mistrovského výkonu se Kočičí hra, kde ztvárnila Erži Orbánovou, stala jednou z divácky nejúspěšnějších inscenací v historii Národního divadla (403 repríz). I přesto, že dávala divadelní scéně přednost před filmem, vytvořila na pět desítek filmových rolí.

Jiří Sovák

Dne 27. prosince si připomeneme sté výročí narození významného českého herce, kterým byl pražský rodák Jiří Sovák. V letech 1952 až 1966 působil v Divadle na Vinohradech, členem činohry pražského Národního divadla se stal 1. 8. 1966, kde zůstal v angažmá až do odchodu do důchodu (v r. 1984). K řadě úspěšných divadelních i filmových postav patří i ty televizní (Byl jednou jeden dům, Chalupáři, Arabela, Létající Čestmír, kultovní televizní film Bohouš atd.) Výrazné bylo jeho herectví v komediích Což takhle dát si špenát, Ať žijí duchové atd. Nezapomenutelná byla jeho role ve filmu Marečku, podejte mi pero! Jiří Sovák zemřel před dvaceti lety v Praze v nedožitých osmdesáti letech.

Vlastimil Brodský

Dne 15. prosince uplynulo přesně sto let od narození předního českého herce Vlastimila Brodského. Kromě mnoha divadelních rolí se od roku 1946 pravidelně objevoval i ve filmu. Zápornou roli si například zahrál v oscarovém snímku Ostře sledované vlaky. Jednalo se také o výborného rozhlasového a dabingového herce. Několik desítek let působil v Českém rozhlase jakožto populární skřítek Hajaja, jenž předčítal každý den dětem pohádky na dobrou noc. Svým nezaměnitelným hlasem mimo jiné namluvil Taťku Šmoulu v úspěšném seriálu Šmoulové, v Osudech dobrého vojáka Švejka pak postavu Švejka. Jako jediný český herec získal cenu Berlínského mezinárodního filmového festivalu Zlatý medvěd (1975), Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře (1997), Medaili Za zásluhy a Českého lva (2001) a v roce 2002 (in memoriam) Cenu Za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.

