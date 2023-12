Přednáška v plzeňském Depu představí různé tváře Ugandy

Symbolem Ugandy jsou pro mnoho lidí horské gorily, pohoří Rwenzori nebo národní park Murchison falls. Pro hematologa je to ale země, kde se ročně narodí 25 000 dětí se srpkovitou anémií, z nichž bez péče většina zemře do 5 let života. Že nevíte, co to je srpkovitá anémie? Jak se projevuje? A co s ní mají společného komáři, když jde o vrozené onemocnění?

O různých tvářích této africké země budou ve středu v plzeňském DEPO2015 přednášet Martin Židlík, Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. a Mgr. Štěpánka Podrazilová z Nadačního fondu SSUUBO. Cestovatelsko-humanitární přednáška Doktor od Viktoriina jezera o zemi, kterou mají procestovanou křížem krážem, tak představí nejen její obyvatele a zvířata v hlavních národních parcích, ale také jejich zdravotnický projekt ve venkovské oblasti Ugandy, kde téměř polovina jejich pacientů žije pod hranicí chudoby a kde specializovaná lékařská péče skutečně zachraňuje životy.

Přednáška v klempírně v DEPO2015 začne ve středu 13. prosince v 18.00, vtupenky lze zakoupit na plzenskavstupenka.cz.