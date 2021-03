Čtenáře bych tentokrát ráda pozvala na Tachovsko, konkrétně do nádherného kraje pod Konstantinovými Lázněmi. Čeká vás údolí Hadovky a Úterského potoka, hrad Gutštejn, slovanské hradiště Bezemín, kostel na Šipíně a mnoho dalšího. Tak jdeme.

Výchozím bodem bude vlaková zastávka Strahov, kam vás z Plzně či Bezdružic pohodlně dopraví lokálka. Ze Strahova dojdeme až na nádraží v Trpístech, čeká nás tedy asi čtrnáct kilometrů. Už kousek pod nádražím se můžete kochat ševelícím Hadovkou, jejíž břehy se v tomto období probouzejí k životu. Je však třeba dávat pozor na cestu, neboť ta může být v některých úsecích, které slunce ještě nepolíbilo, pořád pěkně namrzlá, a tak každou chvíli hrozí pád. Nyní jdeme po červené.

Gutštejn škoda minout

První zastávka bude pod Gutštejnem, kde je možné si opéct buřty. Tady je třeba přejít potok po dvou kládách. Pozor, ať se nevykoupete, proud je tu teď docela silný. Sice se přes tuto lávku budete zase vracet, byla by však škoda nenavštívit zříceninu Gutštejna, takže šup nahoru. Odvážlivci se mohou vydat kratší cestou po skalním ostrohu, ti rozumnější zvolí mírné stoupání po žluté turistické trase. Z Gutštejna je nádherný výhled do okolí.

Ale zpátky na cestu. Vrátíme se na druhý břeh potoka a stoupáme po žluté nahoru. Zanedlouho se vám ze slovanského hradiště Bezemín otevře další nádherný výhled do údolí. Nahoře je mimochodem také ohniště. Po žluté jdeme dál. Krásný kostel, který nyní vidíte v dálce, stojí na Šipíně a tam míříme.

Významné poutní místo

Zdejším údolím protéká Úterský potok opěvovaný hlavně trampy, v jednom místě ho přejdete přes položené klády. Po chvíli vystoupáte na Šipín, který určitě stojí za návštěvu. Nachází se zde přemyslovské hradiště a zajímavý je také kostel sv. Barbory, který obklopuje hřbitov. Jde o navštěvované poutní místo, které právem patří mezi české kulturní památky.

Ze Šipína se vydáme po zelené do Mydlovar. Kolem Úterského potoka poté půjdete dál až k osadě Horské domky. Osadu můžete projít, anebo je možné těsně před ní odbočit doprava na louku k potoku a ten přejít po kládě s řetězem. Záleží, na co si troufáte, ale určitě to není pro každého. Před obcí Trpísty vás čeká kousek cesty po silnici. V Trpístech vás určitě zaujme zdejší panství, které se opravuje. O kousek dál, na hřišti, byste se za normální situace mohli občerstvit.

Zbývá asi kilometr do cíle. Nádraží totiž leží až za obcí. Vlak odsud přes den jezdí asi každé dvě hodiny. Nezbývá než popřát pěkný výlet.

Miroslava Součková