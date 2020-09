Potřebujete dávku adrenalinu? Zajděte si na poštu a v žilách vám bude kolovat víc adrenalinu než krve. Mně se to stalo hned 2. září.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jana Mudrová

Šla jsem poslat 2 dopisy a koupit obálky na cenné psaní. Na poštu v Plzni v Bezovce. Beru za dveře, ale marně. Starší paní před poštou už to zkoušela, tak mně mohla poučit, že mají polední přestávku, kterou dříve nemívali. Bylo 12:27 a pošta otevírala až za 33 minut. Co teď? Čekat půl hodiny se mně nechtělo, tak jsem si vzpomněla na poštu o 2 stanice tramvají dál. Leč nepočítala jsem s cestováním MHD a tudíž si nevzala roušku, bez které by mně z tramvaje vyhnali. A tak jsem si řekla, že v rámci zdraví půjdu pěšky. Za chvilku jsem již lomcovala madlem dveří na poště Plzeň 20. Též marně – asi pošty přepadla nějaká epidemie poledních přestávek…