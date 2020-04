Naše poslední reportáž a spolupráce se „starým“ výborným štábem doposud velice úspěšného a sledovaného pořadu České televize „Chcete mě?“ je ke zhlédnutí zde.

Za 26 let naší činnosti a z toho 23 let (od roku 1997) spolupráce s paní Martou Kubišovou, Zdeňkem Srstkou, ale hlavně se všemi těmi režiséry, scénáristkami, kameramany, zvukaři a produkcí si opravdu troufám říci, že to byl jeden z nejlepších pořadů ČTV, se kterým jsem rád spolupracoval a podle mě měl i obrovský přínos pro ochranu přírody.

Vždy jsem velice oceňoval profesionální, ale i lidský přístup štábu k jednotlivým případům a tématům. Jejich vynikající režii, produkci, kameru a hlavně střih kolikrát i hodně složitých témat doteď nikdo, zejména z komerčních médií, nepřekonal. Tedy kromě pořadů „Nedej se“ a „Přidej se“, což považuji za špičku v oboru, ale zase pro jinou diváckou skupinu.

Proto také „rozprášení“ fungujícího „starého“ týmu a předání pořadu nové „moderní“ manažerské skupině osobně těžce nesu!

Zároveň chci poděkovat všem těm, se kterými jsem měl možnost 23 let na tomto pořadu spolupracovat. Byla to pro mě vždy skvělá zkušenost, o jejímž výstupu a smyslu jsem nikdy nepochyboval. Navíc díky tomuto štábu se podařilo prezentovat, zviditelnit a otevřít hodně věcí prospěšných pro ochranu přírody a volně žijící zvířata. Jsem přesvědčen, že právě ZSŽ a témata volně žijících zvířat prezentovaná v tomto pořadu měla svůj hmatatelný přínos a opodstatněný význam. Vždyť právě s majiteli domácích mazlíčků bychom měli zůstávat v neustálém kontaktu, jelikož i oni ochraně přírody mohou hodně pomoci.



Děkuji a bylo mi ctí!



Myslím, že pod toto poděkování se se stejným názorem může přidat i drtivá většina záchranných stanic živočichů, včetně Národní sítě záchranných stanic, která tyto subjekty sdružuje.



Protože, drazí kolegové, to, že původní tým končí, je údajně i důsledek toho, že v pořadu údajně bylo moc ochrany přírody a záchranných stanic. Škoda, jelikož laciných, přesladkých příběhů s číslem konta a nataženou rukou je všude kolem víc než dost a minimálně mně a našim příznivcům bude ta pravdivá realita opravdové přírody v tomto pořadu rozhodně chybět.

Karel Makoň