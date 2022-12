Kapelník Marian Opletal říká: „Jsme tříčlenná folk-bluesová kapela z Prahy Hrajeme české verze písní Boba Dylana a jsme patrně jediná kapela u nás, která se věnuje výlučně Dylanově tvorbě. Hrajeme již víc jak deset let a máme za sebou přes 140 koncertů jak u nás, tak i v Polsku a na Slovensku.“ A na co se mohou diváci těšit? „Přivezeme do knihovny náš program „Bob Dylan Česky“ a do něj pochopitelně opět vložíme nové písně… a taky povídání o našem hraní, o Dylanovi a jeho kariéře… Prostě o všem, co bude vážené posluchače zajímat. Otázky a odpovědi jsou totiž už klasickou součástí našich „knihovních“ programů…“ .

Pokud tedy máte rádi písně Boba Dylana a láká vás poslechnout si je v českých překladech, přijďte na koncert MARiAN Band do Obvodní knihovny Skvrňany v Macháčkově ulici v Plzni.