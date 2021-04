Nedávno vyšel můj fejeton o Plzni. A vida, už se musím opravit. Psal jsem, že Plzeňák není jen Plzeňák, ale Plzeňák a ještě k tomu starousedlík některé části města. No nebyl jsem přesný. Jako všechna pravidla, má také toto výjimku. A ona výjimka nese jméno Bolevec.

Plzeň, Bolevecký rybník, pláž Ostende. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Bolevec, aby se vědělo, nereprezentuje v očích svých krajanů pouze specifický výřez z plzeňského katastru. Kdepak. Znamená něco víc. Samostatné město? Něco mnohem víc. Nezávislý stát? Něco mnohem, ale věru o dost víc. Necháte se poddat? Dobrá, označme ho pracovně za Autonomní kosmos. Nejspíš usoudíte, že autorovi, boleveckým, vám, potažmo všem přeskočilo. Věci přítomné jeví-li se nelogické, pak jen do momentu připočtení věcí minulých. Bolevec původně podle práva vpravdě samostatný byl. Do roku 1942, kdy byl přirosten k tělu města. Stalo se tak v rámci megalomanského urbanistického projektu, jemuž lokální a mocná pivovarská lobby „dojednala“ oficiální název Velká Plzeň. Proč se tak stalo, jsem od pamětníků nevyzvěděl. Musím tudíž uplatnit znalost základních historických a místopisných souvislostí. Takže: v roce 1942 se schylovalo ke klíčově bitvě druhé světové války – u Stalingradu. Stalingradskou oblastí protékala řeka Volha, z čehož pramení nynější označení Volgograd. A Bolevec dávní kartografové do map zapisovali coby Volevec. Nemohu si věc vyložit jinak: Bolevec/Volevec připojila k Velké Plzni německá okupační správa za účelem zintenzivnění taktických příprav před osudovým střetem. U Stalingradu wehrmacht, jak známo, prohrál. Bolevec Plzni, jak známo, zůstal. Válka je krutá dáma…