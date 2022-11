Počasí Drakiádě v Úhercích přálo. Vítr dostal krásné draky do oblak

I tento rok proběhla na návsi v Úhercích drakiáda, a to 2. října 2022. Počasí se povedlo napoprvé a i vítr byl dostatečný na to, aby bylo možné draky dostat do vzduchu. Nejvýše se dostal bezkonkurenčně drak rodiny Packů, který koukal na náves z výšky 400 m.

Drakiáda v Úhercích | Foto: Vlastimil Blažek

Ještě že neletěl vrtulník záchranné služby. Pro účastníky drakiády bylo připravené malé občerstvení, které připravila Pavlína Karásků. A jako vždy se na závěr akce opékaly párky a nebo buřty. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli. Za příspěvek děkujeme Vlastimilu Blažkovi.