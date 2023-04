„Po práci zábavu,“ řekli si Černotínští. Tentokráte si velikonoční akce rozdělili na dva víkendy.

Po práci zábavu. Po úklidu v obci se sešli černotínští na ochutnávce velikonočních dobrot. | Foto: Petr Šatra

Nejprve v sobotu 1. dubna vyrazili v rámci akce „Ukliďme Česko“ na úklid okolí obce. „Nebyl to žádný apríl, jak mohl někdo zkoušet říkat. Sešlo se nás patnáct, rozdělili se na tři party a každá vyrazila podél jedné ze silnic mířících z obce,“ popisují obě akce hlavní organizátorky Kateřina Černá a Laděna Staňková.

Přestože Černotínští podobné úklidové akce dělají vícekrát do roka, opět nepořádku našli dost: „Stejně nás nový svinčík vždy překvapí. Už to není velkoobjemový odpad, spíše drobný. Přesto jsme zase našli nějaké pneumatiky, jinak to byly tentokráte hlavně plechovky, o petkách ani nemluvím. Naplnili jsme dva vleky za auto.“

Druhou akci uspořádal Černotínský spolek na velikonoční Bílou sobotu. Tentokráte byla nazvaná „Velikonoční veselí“. Tradicí se stává společné ochutnávání donesených velikonočních dobrot. Tak se v Matuškovně postupně scházeli „soutěžící“ s upečenými lahůdkami. „Každý kdo se zastavil, ochutnával a hodnotil.“ Pořadí bylo stejné jako vloni. Nejvíce chutnaly mechovníčky a muffiny od Vanesy Stadherrové a Radka Krejčího, makovo-povidlový věnec „vynesl“ na druhé místo Marušku Stadherrovou a třetí skončil Jan Černý s mazancem. „Asi doopravdy pečou nejlépe. Jinak pro děti jsme měli připravené drobné soutěže, některé venkovní bohužel zhatil déšť. Tak spíše byly uvnitř a malovaly,“ ukončily povídání organizátorky.

Za příspěvek děkujeme Petru Šatrovi